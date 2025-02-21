Manavgat'ta Yüksekokul ve Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Manavgat Meslek Yüksekokulu ile Manavgat Halk Eğitim Merkezi arasında açılacak kurslardan yüksek okul öğrencilerinin de yararlanmaları amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu ile Manavgat Halk Eğitim Merkezi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu ve Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Yazıcı yaptıkları protokolün Manavgat'a önemli katkı sunacağını dile getirdi. Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslar ile önemli işlere imza attıkğını ve mevcut protokol ile üniversite öğrencilerinin de kursiyer olarak yararlanabileceklerini belirten Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu "Üniversite öğrencilerimizin Halk Eğitim Merkezi'nden yararlanabilmelerinin yanı sıra Yüksekokul olarak akademik anlamda tüm gücümüzle destek olacak, bilgi birikimleriyle Manavgat'a katkı sağlayacağına olan inancım tamdır" dedi.

"Öğrencilere tüm destekler verilecek"

Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Uslu, protokol kapsamında Yüksekokul öğrencilerine başta DGS (Dikey Geçiş Sınavı) hazırlık kursu ve farklı yetkin kurslar olmak üzere talep edilecek olan mesleki teknik ve genel kursların açılacağını, yüksekokul olarak tüm desteklerini vereceklerini belirtti. Manavgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yazıcı ise merkez olarak her konuda öğrencilere ve vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek üniversite akademisyenlerinin Halk Eğitim Merkezimize katkı sunacağını düşündüklerini söyledi. - ANTALYA