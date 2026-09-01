Manavgat'ta Yayaya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayaya otomobilin çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8527 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkbeleni istikametinde seyir halindeki Mehmet A. B.'nin kullandığı 07 CDS 470 plakalı otomobilin dikiz aynası, kontrolsüz bir şekilde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Yusuf T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen ve yaralanan Yusuf T. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı