Manavgat'ta Yangın: İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahale Ediyor

Manavgat'ta Yangın: İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahale Ediyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde evlere yakın çalılık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde evlere yakın çalılık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde evlere yakın bölgede çalılık alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ekipler, yangının tarım arazisinden başlayarak yolun üst tarafında bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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