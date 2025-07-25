Manavgat'ta Yangın: İtfaiye ve Orman Ekipleri Müdahale Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde evlere yakın çalılık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Manavgat ilçesi Değirmenli Mahallesi'nde evlere yakın bölgede çalılık alanda yangın çıktı. Yangına kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Ekipler, yangının tarım arazisinden başlayarak yolun üst tarafında bulunan ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. - ANTALYA