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Manavgat'ta 2 kilo kubar esrar ve 130 kök kenevir ele geçirildi

Manavgat'ta 2 kilo kubar esrar ve 130 kök kenevir ele geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 100 gram kubar esrar ve 130 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 100 gram kubar esrar ile 130 kök kenevir ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda 2 kilo 100 gram kubar esrar ile 130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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