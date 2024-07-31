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Manavgat'ta Tur Midibüsü Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan arka kapağının kapatılması için duran kamyonete, arkasından gelen tur midibüsü çarptı. Kazada 4 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Tur midibüsünde bulunan kadın rehber ise ağır yaralı olarak hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan arka kapağının kapatılması için duran kamyonete, arkasından gelen tur midibüsü çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, tur midibüsünde bulunan ve ağır yaralanan kadın rehber hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Gökhan Bircan'ın kullandığı 07 BIV 049 plakalı tur midibüsü, Sorgun Otogar Köprülü kavşağı üzerinde açılan arka tente kapağının kapatılması için yolun sağında duran Mehmet Savaş'ın kullandığı 07 LSH 20 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonete çarpmamak için direksiyonu kıran midibüs sürücüsü kamyonetin ardından aynı istikamette gitmekte olan Hakan Danış'ın kullandığı 34 SPT 09 plakalı şehirler arası otobüsün sağ arka kısımlarına, son olarak da Mustafa Badıllı'nın kullandığı 07 AFK 420 plakalı tur otobüsünün sağ ön kısmına çarptıktan sonra durabildi.

Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran, 07 LSH 20 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Savaş ile kamyonette yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Abdullah İsa ve Muhammed İsa yaralandı. Yaralılardan Dilek Duran, Mehmet Savaş ile Suriye uyruklu Abdullah İsa ve Muhammed İsa 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılırken Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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