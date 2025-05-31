Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu üzerindeki Süral kavşağında meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Araçlar hurdaya dönerken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya- Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki Çolaklı Süral kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Akın h. yönetimindeki 34 KBC 901 plakalı Fiat marka otomobil ile Çolaklı Mahalle merkezinden D-400 Karayolu'na çıkmakta olan Mehmet B'nin kullandığı 07 LKJ 50 plakalı Nissan marka otomobil, Süral kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 07 LKJ 50 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, Fiat marka araç ise Süral yolu üzerinde yön tabelasına çarptıktan sonra refüjde durabildi. Kazada sürücülerden Akın Han yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA