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Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayda sürücü Şükrü Ç.'nin durumu iyi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesinde Mehmet Ş.B.'nin kullandığı 35 BLZ 269 plakalı otomobil, Şükrü Ç.'nin kullandığı 34 ETG 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Şükrü Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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