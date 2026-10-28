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Manavgat'ta restorana silahlı saldırıya karışan 5 kişi JASAT operasyonuyla yakalandı

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Manavgat'ta restorana silahlı saldırıya karışan 5 kişi JASAT operasyonuyla yakalandı
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Manavgat'ta restorana 22 Ekim'de plakasız motosikletle gelen 2 kişinin açtığı ateşin ardından JASAT ve jandarma ekipleri, olaya karışan 5 kişiyi yakaladı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 74 uyuşturucu hap, 65 fişek, 117 bin lira, motosiklet ve tabanca ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının failleri 120 saatlik güvenlik kamerası izlenerek yakalandı. Manavgat JASAT ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda şüphelerle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet uyuşturucu hap, 65 adet tabancaya ait fişek, 117 bin lira, olayda kullanılan motosiklet ve tabanca ele geçirildi.

22 Ekim Pazar günü saat 03.58 sıralarında Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan restoranta plakasız bir motosikletle gelen 2 kişi tarafından 6 el ateş edilmesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda olayın failleri ve olaya iştirak eden 5 kişiyi yakaladı.

Olayın ardından olay öncesi ve sonrası 120 saatlik kamera görüntüsü izleyen ekipler, olayı gerçekleştiren ve iştirak eden 5 kişiyi belirledi. Şüpheliler jandarmanın operasyonuyla yakalanırken şüphelerle birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 74 adet uyuşturucu hap, 65 adet tabancaya ait fişek, 117 bin lira, olayda kullanılan motosiklet ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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