Refüjdeki palmiyeye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjde bulunan palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesi Kumköy-Ilıca yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa Ö. idaresindeki 07 JP 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA