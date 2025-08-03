Manavgat'ta Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, otomobilin tali yola girdiğini görerek panikleyip devrildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yola giren otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Maanavgat ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametine seyir halindeyken Gültepe kavşağına yaklaştığı sırada tali yola giren Ufuk Ç.'nin kullandığı 19 ACR 676 plakalı otomobil ile Mert Ş. idaresindeki 07 BUL 659 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Panikleyerek motosikleti devirdi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün otomobilin tali yola girdiğini görmesiyle panikleyerek motosikleti devirdiği, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra otomobile çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Bu kez gözlerini ayırmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.