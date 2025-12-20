Haberler

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hurdaya dönen aracın yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Sinan S. yönetimindeki 07 EYB 25 plakalı otomobil, köprülü kavşak üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

