Manavgat'ta otelde klor gazı sızıntısından 25 kişi etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen klor gazı sızıntısından etkilenen, aralarında turist ve otel çalışanlarının da bulunduğu 25 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, öğle saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin teknik bölümünde görevli bir çalışanın klor boşaltımı yaptığı sırada etrafa yayılan gazdan bazı otel çalışanları ile otelde konaklayan turistler etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Klor gazından etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçedeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan kontroller ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı