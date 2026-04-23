Manevra yapan öğrenci servisi görme engelli yayaya çarptı, eşi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğrenci almak için geri manevra yapan öğrenci servisi görme engelli yayaya çarptı. Eşinin yaralandığını gören yaşlı kadın 'Ben sana gitme demiştim' diyerek gözyaşı dökerken, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kaza; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9011 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde apartmanın önündeki öğrencileri almak için geri manevra yapmakta olan Mustafa Ö.'nün kullandığı 07 C 74039 plakalı okul servisi 9013 sokaktan yolun karşısına geçmek için yola çıkan ve görme engelli olduğu öğrenilen Mustafa D.'ye çarptı. Servis aracının çarptığı Mustafa D., çarpmanın etkisiyle düşerek başını yere çarparak yaralandı.

Eşi baygınlık geçirdi

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşine araç çarptığını öğrenerek olay yerine gelen Mustafa D.'nin eşini kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce fenalaştı. 'Ben sana gitme demiştim' diyerek gözyaşı döken ve baygınlık geçiren yaşlı kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan Mustafa D. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınırken, baygınlık geçiren eşi de olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı