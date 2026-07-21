Sürüklenen motosiklet yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin sürüklenerek yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Hoca Ahmet Yesevi Parkı yönüne seyir halinde bulunan M.A yönetimindeki 07 CLL 213 plakalı motosiklet, 1092 Sokak kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kontrolden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar İ.B ile A.B' ye çarptı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü M.A ile yayalar İ.B ve A.B yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı