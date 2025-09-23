Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu üzerinde seyir halindeki motosikletin şerit değiştirirken otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Süral su tesisleri önünde yaşandı. Veli K. idaresindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen Tunahan Y.'nin kullandığı 33 ZN 636 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Veli K. ve arkasında yolcu olarak bulunan Zehra K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosikletin tescilsiz olduğu, sürücünün ehliyeti bulunmadığı ve kask takmadığı belirlendi. Sürücüye bu ihlaller nedeniyle toplam 65 bin 670 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA