Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve 16 yaşındaki yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki Barış K.'nın (17) kullandığı 07 BLD 107 plakalı motosiklet ara sokaktan gelen Candeniz D.'nin kullandığı 07 AJH 510 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Barış K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seher Ç. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

Çöpleri başkan toplamaya kalktı, işçilerle karşı karşıya geldi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı

Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.