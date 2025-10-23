Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde duran bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde gerçekleşti.
Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde, Manavgat Kaymakamlık Konağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çakalderesi yönüne seyreden Ömer D. idaresindeki 01 BAJ 074 plakalı motosiklet, yol vermek için yaya geçidinde duran Mehmet Mahir T.'nin kullandığı Audi marka 34 FE 6334 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa