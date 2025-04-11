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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobili geçmek isteyen motosiklet, aynasına çarparak devrildi ve park halindeki bir diğer otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobili geçmek isterken aynasına çarpan motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan G. A.'nın kullandığı 07 BUM 045 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Ebru Ç'nin kullandığı 07 BDA 790 plakalı Opel marka otomobilin sağından geçmek isterken aynasına çarptıktan sonra devrilerek yol kenarında park halinde bulunan 07 AIY 646 plakalı Fiat marka otomobilin altına girdi.

Kazanın meydana gelmesi sırasında olay yerinden geçmekte olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motorize trafik timinin ilk müdahaleyi yaparak trafik güvenliğini sağladığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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