Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli iki kuryenin seyir halindeyken çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazanın sohbet sırasında meydana geldiği öne sürülürken, yaralanmayan sürücü sadece selamlaştıklarını söyledi.

Kaza, Antalya Caddesi'nde Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi yönüne giden Berkcan Yaman yönetimindeki 07 BUM 379 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Özgür Bayar'ın kullandığı 07 BYM 733 plakalı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Berkcan Yaman, refüjdeki ağaca ve bordür taşına çarptı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletlerin birbirine çok yakın şekilde ilerlediği, bir sürücünün direksiyonu kırmasıyla Yaman'ın motosikletinin devrildiği, sürücünün ise refüjdeki ağaca çarptığı görüldü.

Baba oğlunun başında gözyaşı döktü

Kazayı yara almadan atlatan Özgür Bayar, yerde yatan arkadaşının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Berkcan Yaman'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen baba, oğlunun yerde yattığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın ardından ifadesi alınan Özgür Bayar, motosikletle seyir halindeyken sohbet etmediklerini, yalnızca selamlaştıklarını söyledi. - ANTALYA