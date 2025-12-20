Haberler

Antalya'da sahibi olduğu markette tartıştığı 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette yaşanan kavgada, işletme sahibi Ömer Y. tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurduktan sonra polise teslim oldu. Olayda hayatını kaybeden Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece saatlerinde bir markette tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y'ye ait bir markete gelip alkol aldılar. Bir süre sonra tarafların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İşyeri sahibi Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polise teslim olan cinayet zanlısı Ömer Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
