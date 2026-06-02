Haberler

Kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Kontrolsüz kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8106 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel A'Nnn kullandığı 07 CJD 503 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta 8101 sokakta seyir halinde olan Havva H. Ö'ün kullandığı 07 BMY 702 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçların sürücüleri yaralandı. Kazanın ardından kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıktan sonra yerde yatan araç sürücüsü Havva H. Ö., uzun süre gözyaşı döktü. Çevredeki vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çektiği yaralı kadını teselli etmeye çalıştı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüleri, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı