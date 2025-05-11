Manavgat'ta Kavşak Kazası: 'Dur' Tabelası Kamyonetle Kapandı
Manavgat'ta kavşakta dur tabelasının kamyonet tarafından kapatılması sonucu iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.
Manavgat'ta kavşak sisteminde 'dur' tabelasını kapatan kamyonet nedeniyle 2 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sürücülerin tabelayı görmesini engelleyen kamyonet sürücüsü rahat tavırlarla aracına binerek uzaklaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nda meydana gelen kazada Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Eyüp M.'nin kullandığı 42 ALU 69 plakalı Volkswagen marka otomobil, Mithatpaşa kesişimine geldiğinde Yunus C.'nin kullandığı 07 ABF 075 plakalı Fiat marka araç ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmazken, Mithatpaşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan ve otomobil sürücüsünün trafik tabelasını görmesini engelleyen kamyonet, kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. - ANTALYA