Kapatılan turizm yolundaki bariyerler kaldırılınca araçlar çukura düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde mahkeme kararıyla trafiğe kapatılan turizm yolundaki beton bariyerlerin kimliği belirsiz kişilerce kaldırılması kazalara neden oldu. Yolun kapalı olduğunu bilmeyen sürücüler araçlarıyla yoldaki çukurlara düştü.

Bariyerler kaldırılınca navigasyon yanıttı

Gece saatlerinde yolun girişinde bulunan beton bariyerlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırılması, kazaları da beraberinde getirdi. Bölgeye tatil için gelen ve yolun kapalı olduğundan habersiz olan yerli ve yabancı turistler, navigasyon yönlendirmesiyle yollarına devam etmek isterken yolda bulunan çukurlara düştü.

Araçları traktör ve çekiciler kurtardı

Peş peşe yaşanan kazalarda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çukura saplanarak mahsur kalan otomobiller, çevredeki vatandaşların çağırdığı traktörler ve çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı