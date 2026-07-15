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Devrilen kamyondan burnu kanamadan çıktı, aracının başında ekipleri bekledi

Devrilen kamyondan burnu kanamadan çıktı, aracının başında ekipleri bekledi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan yara almadan çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan yara almadan çıkarıldı. Kazanın ardından araç sahibi ve trafik ekiplerine haber veren sürücü, ekiplerin gelmesini kamyonunun başında bekledi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kart'ın kullandığı 07 NVP 51 plakalı kamyonun, Doğançam ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi. Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla kamyondan çıkarılan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kamyondan çıkarılan araç sürücüsü, araç sahibi ve trafik ekiplerini aradıktan sonra kamyonun yanında ekiplerin gelmesini bekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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