Manavgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Manavgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; kaçak sigarayla mücadele kapsamında Manavgat'ta 2 işletmenin deposunda arama yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma .Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan aramada 38 adet kaçak nargile tütünü, 37 adet kaçak sigara, 26 adet elektronik sigara, 80 adet ısıtılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

