Manavgat'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 60 Paket Kaçak Sigara ve 70 Ginseng Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir iş yerinde 60 paket kaçak sigara, elektronik sigara, tütün ürünleri ile 70 ginseng bitkisel ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine jandarmanın düzenlediği operasyonda 60 paket kaçak sigara, elektronik sigara, tütün ürünleri ile 70 ginseng bitkisel ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde 2 şüphelinin işletmesinde kaçak sigara, kaçak tütün, elektronik sigara ile bandrolsuz ve faturasız bitkisel karışımlı ürünlerin satışının yapıldığının tespit edilmesi Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada, 60 paket kaçak sigara, 110 elektronik sigara, 20 kaçak tütün paketi, 20 elektronik ürün, 70 ginseng bitkisel ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işleme başlanıldı. - ANTALYA