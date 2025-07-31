Manavgat’ta İnşaatta Düşme Kazası: İki İşçi Yaralandı

Manavgat’ta İnşaatta Düşme Kazası: İki İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kazada, 3 metre yükseklikten düşen işçi ile beraberindeki malzemeler başka bir işçinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaatta çalışan işçi 3 metre yükseklikten düşerek yaralanırken, beraberinde düşen malzemeler zeminde çalışan diğer işçinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 metre yükseklikteki ahşap kalıpların üzerinde çalışan Ahmet Kahveci, dengesini kaybederek zemine düştü. Kahveci ile birlikte aşağıya düşen malzemeler, inşaat alanında çalışan diğer işçi Tuncer Toprak'ın üzerine isabet etti.

Kazanın ardından inşaatta çalışan diğer işçiler, hemen yaralı arkadaşlarının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ahmet Kahveci ve Tuncer Toprak, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, her iki işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü

Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti

8.8'lik depremin şokunu atlatamayan Rusya'da bir felaket daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.