Manavgat'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kazada bariyerlere çarpan otomobilde bulunan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kısa süre sonra aynı noktada meydana gelen zincirleme kazada ise yaralanan olmadı. Kazalar nedeniyle kavşağın Alanya istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Mustafa D. idaresindeki 07 CKS 58 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sağ, ardından sol bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç parçalanırken, sürücü Mustafa D. ve yanında yolcu olarak bulunan Emrah A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada ikinci kaza, 3 araç birbirine girdi

İlk kazadan dakikalar sonra, kazayı fark ederek yavaşlayan Arif Y.'nin kullandığı 01 BAM 412 plakalı Fiat otomobil ile Deniz Y. idaresindeki 07 CSS 10 plakalı Hyundai marka otomobile, aynı yönde ilerleyen yabancı uyruklu Emrakh K.'nin kullandığı 07 BYB 233 plakalı otomobil çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, Hyundai plakalı marka araçta yolcu olarak bulunan iki çocuk ve bir köpek, uzun süre korku içinde araçta bekledi. Çocuklar daha sonra diğer sürücüler tarafından araçtan indirilerek sakinleştirildi.

Kavşak yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı

Kazaların ardından polis ekipleri tarafından kavşağın Alanya istikameti trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA