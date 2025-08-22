Manavgat'ta Hafızlık Kız Kur'an Kursu İnşaatı Tamamlanıyor

Manavgat'ta bir hayırsever tarafından yaptırılan Ayşe Atalay Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatının kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı.

Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde yapımı hayırsever İbrahim Atalay tarafından üstlenilen Ayşe Atalay Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı bütün hızıyla devam ediyor. Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, beraberinde Şube Müdürü Yaşar Güç ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunurken inşaat sürecinin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnşaatın planlanan sürede tamamlanması hedeflenirken, kurs binasında yatılı eğitim verecek sınıflar, ihtiyaç odaklı sınıf, yemekhane ve idari ofisler yer alacak.

Ayrıca öğrencilerin rahat ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için sosyal alanlar ve çevre düzenlemeleri de projeye dahil edildi. Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşedecek hafız kızların yetişeceği kursa destekte bulunmak isteyen hayırseverlerin Manavgat İlçe Müftülüğü ve Din Görevlileri aracılığıyla katkıda bulunabilecekleri bildirildi. - ANTALYA