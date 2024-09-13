Manavgat'ta Elektrikli Bisiklete Motosiklet Çarptı: 1 Yaralı
Manavgat'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçen elektrikli bisiklete motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Manavgat'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçen elektrikli bisiklete motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Adliye istikametinden Manavgat Kaymakamlığı istikametine seyir halindeki Arda Can E.'nin kullandığı 07 BJS 733 plakalı motosiklet, Kasapoğlu Mezarlığı önünde yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Ali B.'nin kullandığı 07 BGE 658 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan elektrikli bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA