Manavgat'ta Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Ece L.D. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, seyir halindeki Ece L.D.'nin kullandığı 07 BPS 066 plakalı elektrikli bisikletin Sorgun Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa