Dönüş yasağı olan yerden dönen otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönüş yasağının bulunduğu yerden dönen otomobil, motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilerek ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönüş yasağının olduğu yerden dönen otomobil motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için arkadaşı ile yer değiştirdiği tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine 46 bin 948 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, akşam saatlerinde İbrahim Sözen Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yücel G. idaresindeki 07 BZK 410 plakalı motosiklet seyir halindeyken dönüş yasağı olan yerden dönen Kenan Y.'nin kullandığı 07 AJB 056 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kenan Y.'nin ehliyeti olmadığı için Adnan Y. ile yer değiştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından sürücü değiştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından Kenan Y. ve araç sahibine toplam 46 bin 948 bin lira idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

