Manavgat'ta Belçikalı Turist Otel Odasında Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Belçikalı Turist Otel Odasında Rahatsızlandı, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta tatilini geçiren 60 yaşındaki Belçikalı turist Sorgun Mahallesi'ndeki otel odasında rahatsızlandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Manavgat ilçesinde tatilini geçirdiği 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Belçikalı turist, jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim

Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret pahalıya patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.