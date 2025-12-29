Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta demirli bulunan balıkçı teknesinin yanında su içerisinde 54 yaşındaki bir kişi ölü bulundu. Teknelerde boyacılık gibi işler yaptığı belirlenen kişinin gece saatlerinde tartışma yaşadığı 1 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

BALIKÇI TEKNESİNİN ALT KISMINDA SU İÇİNDE BULUNDU

Örnek Mahallesi Kum yolu Mevkiinde Manavgat Irmağında balık avlamaya gelen vatandaşların, ırmakta ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ırmak kenarında demirli bulunan balıkçı teknesinin alt kısmında su içerisinde bulunan şahsın yaşamını yitirdiğini belirlediler. Sudan çıkartılan şahsın Muharrem Çakır (54) olduğu, çevredeki teknelerde boyacılık gibi işlerle geçimini sağladığı belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinin yakınında bulunan tersane çalışanlarından aldığı bilgiler doğrultusunda Muharrem Çakır'ın balıkçı teknesinde bulunan S. A. isimli şahısla aralarında problem olduğunu, olay gecesi de tartışma yaşadıklarını belirledi. S.A. jandarmaya verdiği ilk sözlü ifadede, şahsı dün gece saatlerinde gördüğünü ve tekneden mazot ile lamba çalındığı yönünde tartışma yaşadığını söyledi. Tartışma sonrası Çakır'ı bir daha görmediğini söyleyen S.A., kavga etmediklerini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Şahsın cesedinin ırmak içerisinde bulunması nedeniyle olay Sahil Güvenlik Manavgat Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerine devredilirken, S.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Muharrem Çakır'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.