Kaza yapan kadın sürücü hem ehliyetsiz, hem de 2.79 promil alkollü çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan kadın sürücünün ehliyetsiz ve 2.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 105 bin TL para cezası kesildi.

Kaza: Manavgat-Antalya D-400 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametine seyir halindeki Elvan S.'nin kullandığı 07 LR 555 plakalı otomobil Hatipler Mahallesi Yenimahalle kavşağının geçtiği sırada, karşı yönden gelen Ceren A.'nın kullandığı 07 APL 530 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Kazada 07 LR 555 plakalı araç sürücüsü Elvan S. ile araçta yolcu olan Umay S. ve Hira S. isimli çocuklar yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma Trafik eşlerinin yaptığı kontrolde 07 APL 530 plakalı araç sürücüsü Ceren A.'nın 2.79 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücüye 105 bin TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
