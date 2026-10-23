Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta 3 metre uyarısına rağmen alt geçide sıkışan tur otobüsü vinçle çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta 3 metre uyarısına rağmen alt geçide sıkışan tur otobüsü vinçle çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta 3 metre yükseklik uyarısına rağmen alt geçide giren tur otobüsü sıkıştı. 2 vincin 3 saatlik operasyonuyla çıkarılan otobüsteki turistler başka araca aktarıldı; otobüsün tavanı büyük ölçüde zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayan tur otobüsü alt geçide sıkıştı. Otobüs, 2 vinç tarafından 3 saatlik operasyonla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Çalışmaları merakla izleyen bir vatandaş karnı acıkınca aldığı simit-ayran eşliğinde otobüsün çıkartılmasını sonuna kadar takip etti.

Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü girişinde meydana gelen olayda, bir tur firmasına ait otobüs sürücüsünün 3 metre yükseklik uyarısını dikkate almayarak ısrarla alt geçitten geçmek istemesi üzerine sıkıştı. Alt geçitte bir otobüsün sıkıştığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri alt geçidin her iki tarafında önlem aldı. Otobüste bulunan turistler ise başka bir araca aktarılarak yollarına devam ettiler.

2 vinç 3 saatte çıkardı

Trafik ekipleri tarafından otobüsün sıkıştığı yerden kaldırılarak altgeçidin trafiğe açılması için çağrılan vinç, uzun süre çalışmasına rağmen otobüsün büyük bölümünün sıkışması nedeniyle aracı çıkaramadı. Bunun üzerine olay yerine 2'nci bir vinç çağrıldı. 2 vincin toplam 3 saatlik çalışmasının ardından otobüs sıkıştığı yerden çıkarılırken, otobüsün tavan kısmının büyük ölçüde zarar gördüğü gözlendi.

Karnı acıkınca simit ve ayran alıp geldi

Sıkışan otobüsün alt geçitten çıkarılma çalışmalarını çok sayıda vatandaş meraklı gözlerle izledi. Olay yerinden motosikletiyle geçen bir genç, otobüsün sıkışma anından kurtarılma anına kadar yaşananları merakla izlediği görüldü. Otobüsün çıkarılmasının uzaması üzerine karnı acıkan genç alıp geldiği simit ve ayranla bir taraftan karnını doyurdu, diğer taraftan da çalışmaları kaldığı yerden izlemeye devam etti. Alt geçitte görülür şekilde 3 metre yüksekliğin belirtildiğine dikkat çeken genç "Otobüs sürücüsünün ne yaptığına akıl erdirmek mümkün değil. Neredeyse otobüsün tamamı geçitte sıkışacakmış. İnsan tavanı geçide çarptıktan sonra nasıl yoluna devam etmek ister. Allah'tan kimse zarar görmemiş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu

CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye İstanbul'da ilk belediye
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Beşiktaş taraftarından Kartal Kayra'ya tepki

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya tepki! Oyundan çıkarken ıslıklandı
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!