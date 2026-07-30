Haberler

Manavgat’ta 20 metre yükseklikteki köprüden çocukların tehlikeli atlayışı

Manavgat’ta 20 metre yükseklikteki köprüden çocukların tehlikeli atlayışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde sıcaktan bunalan 2 gencin 20 metre yükseklikteki Manavgat Tarihi Köprüsünden tehlikeli atlayışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde sıcaktan bunalan 2 gencin 20 metre yükseklikteki Manavgat Tarihi Köprüsünden tehlikeli atlayışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son günlerde etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, insanlar serinlemek için ırmak kenarlarına ve deniz kenarlarına akın ediyor. Bazı gençler ise vatandaşların şaşkın bakışları altında çıktıkları köprü üzerinde ölüme meydan okuyan atlayışlar yapıyor. Atlamak tehlikeli ve yasaktır yazısına aldırış etmeyerek sarı köprü olarak adlandırılan Manavgat Tarihi Köprüsünün 20 metre yükseklikteki tavanına çıkarak adeta Manavgat Irmağına ölümüne atlıyor. Çocukların tehlikeli atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
'7 oyuncu aldım kimse görmesin' deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı

"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü

Daha 19 yaşında! Hasımlarına sıktı, olan yoldan geçen adama oldu
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak

AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik