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Manavgat'ta 16 Yaşındaki Sürücünün ATV Kazasında İki Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki Ömer Yiğit Ö.'nün kullandığı ATV ile otomobilin çarpışması sonucu iki genç yaralandı. Sürücü belgesi olmayan genç ile ATV sahibine toplamda 37 bin 354 TL para cezası uygulandı.

Manavgat'ta 16 yaşındaki sürücünün kullandığı ATV ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ATV'yi kullanan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. ATV'yi kullanan ve sürücü belgesi bulunmayan genç ile ATV sahibine toplam 37 bin 354 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9013 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu istikametine gitmekte olan Sevil T.'nin kullandığı 07 TAT 98 plakalı Citroen marka otomobil ile 16 yaşındaki Ömer Yiğit Ö.'nün kullandığı 07 BIZ 902 plakalı ATV çarpıştı. Kazada, ATV sürücüsü Ömer Yiğit Ö. ile ATV'de yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mert D. yaralandı.

Sürücü ve ATV sahibine ceza

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen ATV sürücüsüne 18 bin 677 TL ve ATV sahibine de 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 37 bin 354 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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