Baklava kutusundan Euro'lar çıkmıştı! Kendisini o sözlerle savundu

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmanın ikinci gün oturumunda Niyazi Nefi Kara ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet E.T.'nin de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu.

"BAKLAVA GÖRÜNTÜLERİNDE ASIL MAĞDUR BENİM"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Niyazi Nefi Kara, cezaevinde aylardır ses kayıtlarını okuduğunu belirterek, "O baklava görüntülerinde asıl mağdur M.E.T. değil benim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Niyazi Nefi Kara

Tutuklu sanıklardan S.C.B. de temizlik ihalesinin verilmesine ilişkin yetkisinin bulunmadığını, tanık ve sanıklarla bir yakınlığının bulunmadığını, kimseden para almadığını belirterek, tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık M.K. ise hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını kabul etmediğini, Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine ilişkin tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Müşteki Z.S., sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını, haraca dönen isteklerden dolayı şikayetçi olduğunu kaydetti.

"YAŞANAN KURGU DOLU KUMPASTIR"

Baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, parayı getiren tanık C.C.'nin kendisine baklava kutusundaki paranın Z.S.'den alındığını açıkladığını belirterek, "Kamuoyuna yansıyan videoda C.C., 'Sana verecek olduğum komisyon' ifadesini kullanıyor. Ben kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadım, alkol istemedim. Bu videoda yaşanan kurgu dolu kumpastır. Tutuksuz yargılanmayı istiyorum. 5 metrekare bir odada 7 aydır kimseyle görüşmeden yaşıyorum. Bir avlumuz dahi yok. Ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Depresyon ilacı kullanıyorum, ağlama krizlerim başladı. İlkokula yeni başlayan bir kızım var. Tahliyemi istiyorum, en kötü ihtimalle ev hapsini talep ediyorum" dedi.

BU DURUŞMADA DA RAHATSIZLANDI

İlk duruşmada olduğu gibi bu duruşmada da rahatsızlanan sanık M.E.T., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sanıklardan M.O.K. beraatını talep ederken, tutuklu sanık H.C.G. savunmasını yazılı olarak sunacağını belirterek tahliyesini talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 10 MART'TA

Diğer sanıkların ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi için oturumu 10 Mart tarihine erteledi.