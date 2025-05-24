Mamak'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mamak'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kaza sonucu yaya hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen Bilgilere göre, olay Mamak ilçesinde meydana geldi. Mamak Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya 41 NR 029 plakalı Hyundai marka bir otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yayaya çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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