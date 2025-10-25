Haberler

Maltepe'de Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Güncelleme:
Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmadı, ancak park halindeki 3 otomobil hasar gördü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrilirken, olayda yaralanan olmadı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, saat 02.45 sıralarında Maltepe Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, sağanak yağışın ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme ile birlikte kaldırım da duvarla beraber yola devrilerek park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri de sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü şekilde sağladı. Çökme anı binanın güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, "Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar pert oldu, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
