Maltepe'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 'zula' evi olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Maltepe Fındıklı Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şüpheli şahsın konumu belirlenerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, narkotik madde satışı yapan C.T.(26) ve beraber hareket ettikleri belirlenen A.Ö.(23) isimli şahıslar yakalandı. C.T.'nin üzerinden 1 paket marihuana ele geçirilirken, şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 parça ve 3 likit olmak üzere 6 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların üst araması yapıldığı esnada A.Ö. isimli şahsın üzerinden farklı bir adrese ait ikamet anahtarı bulundu.

'Zula' evi olarak kullandıkları adrese baskın

Yapılan araştırmada Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bu adresi 'zula' evi olarak kullandıkları belirlendi ve adreste arama yapıldı. Şahısların üzerinde, ikamet adreslerinde ve zula olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda; 77 parça halinde 841,82 gram marihuana, 14 parça halinde 16,28 gram kokain, 22 adet 469,70 gram likit formda esrar, 6 bin 300 TL, 100 dolar, 40 euro para ile 2 adet tam cumhuriyet altını, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; benzer suçlardan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL