Maltepe'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 gram marihuana ele geçirilirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Maltepe ilçesinde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 17 Temmuz'da Gülensu Mahallesi'nde bulunan adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik dron destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde Y.İ.D. (20), O.D. (19) ve K.K. (19) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda; 27 gram marihuana, 4 bin 500 TL nakit para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Y.İ.D. ve K.K. isimli şahıslar dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken O.D. isimli şahıs "TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 18 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı