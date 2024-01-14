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Maltepe'de iş yerinde buzdolabında saklanmış erkek cesedi bulundu

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Maltepe'de atık toplama merkezinde buzdolabına koyulmuş 15 yaşında yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Maltepe'de dehşete düşüren olay: İş yerinde buzdolabında saklanmış erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de atık toplama merkezinde buzdolabına koyulmuş 15 yaşında yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sırlarında Maltepe Füsun Sokak üzerindeki atık toplama merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce öldürülüp buzdolabına koyulmuş bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından işyerinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, buzdolabının içinde bulunan kişinin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Nimetullah isimli genç olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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