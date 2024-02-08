Maltepe'de helikopter destekli 'Huzurlu Sokaklar' denetimi gerçekleştirildi. Denetimde yapılan aramalarda, içerisinde kırmızı reçeteli ilaç çıkan aracın sürücüsü, polise uyuşturucu madde kullandığını itiraf edince gözaltına alındı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dün akşam saatlerinde Gülsuyu Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasına Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube ekipleri katıldı. Ekipler, kafelerde GBT ve üst araması yaptı. Aynı zamanda kurulan arama noktalarında durdurulan araçlar polis ekipleri tarafından arandı. Polis helikopteri ise havadan takip ederek şüpheli durumları ekiplere bildirdi.

Olay yerinde gözaltına alındı

Arama noktasında durdurulan bir otomobil içerisindeki sürücünün şüpheli tavırları nedeniyle araca ve sürücüye üst araması yapan ekipler, otomobil içerisinde kırmızı reçeteli ilaca rastladı. Polise uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL