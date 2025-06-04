Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Kazası: Yol Kapandı

Maltepe'de Hafriyat Kamyonu Kazası: Yol Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu duvara çarparak devrildi. Molozların yola dökülmesi nedeniyle trafik durdu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi.

Maltepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonunun kupası duvara çarptı, kamyonun damperi ise yola devrildi. Devrilen damper ve yola dökülen moloz nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi E 5 karayolu Maltepe istikametinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, B.Ç. yönetimindeki 34 FFB 106 plakalı Mercedes markalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kamyonun kupa kısmı duvara çarparken damper ise yola devrildi. Sürücü B.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Moloz parçaları yola saçılmasıyla Büyükbakkalköy Yolu Caddesi Maltepe istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin önlemi ile yola dökülen molozu temizleme ve kamyonu kaldırma çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.