Maltepe'de Doctor ile Taksici Arasındaki Tartışma Can Aldı

Maltepe'de Doctor ile Taksici Arasındaki Tartışma Can Aldı
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Maltepe'de yol verme tartışması sonucunda yere düşen taksici, iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından doktor gözaltına alındı ve tutuklandı.

Maltepe'de bir doktor ile taksici arasında çıkan yol verme tartışması arbedeye dönüştü. Arbede sırasında yere düşen ve kafasını çarparak ağır yaralanan taksici iki ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya karışan doktor 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart günü meydana yaşanan olayda, iddiaya göre, taksici Ali Zeki Sadıkoğlu ile doktor F. Ç., araçlarıyla ilerlerken yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Doktor F.Ç. ile tartıştığı taksici Ali Zeki Sadıkoğlu arasında yaşanan arbede sırasında Sadıkoğlu yere düşerek kafasını çarptı. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu 2 ay süren yoğun bakım tedavisine rağmen 13 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheli doktor F. Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 14 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksici Ali Zeki Sadıkoğlu'nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma geldiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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