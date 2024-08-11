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Hızını alamayan cip dükkana daldı! Duvarla araç arasında kalan 4 kişi ölümden döndü

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İstanbul'da caddeden sokağa dönmek isteyen bir cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana daldı. Kazada, araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi, ölümden döndü. Olay sonrası yan yatan araç şans eseri devrilmeyince kazazedeler tonlarca ağırlıktaki cipin altında kalmaktan kurtuldu.

Maltepe'de caddeden sokağa dönmek isteyen cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kazada dükkanda oturan 4 kişi yaralandı. Araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi ölümden şans eseri kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi. Hülya Yeni isimli sürücü cipiyle caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sırasında hızını alamayan cip dükkana girdi.

Hızını alamayan cip dükkana daldı! Duvarla araç arasında kalan 4 kişi ölümden döndü

DUVARLA ARAÇ ARASINDA SIKIŞTILAR

Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yan yatan cip o sırada şans eseri devrilmedi. Aksi bir durumda ise yerde yatan yaralılar tonlarca ağırlıktaki aracın altında kalmaması içten bile değildi.

Hızını alamayan cip dükkana daldı! Duvarla araç arasında kalan 4 kişi ölümden döndü

Yaralananların yardımına çevredekiler koşarken, cipin çarptığı dükkanda hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavileri için hastaneye kaldırırken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İstanbul Maltepe Maltepe İstanbul Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Dayım son sigarasını yakıyordu az kalsın. O cipin öyle yan durması mucizevi bir tesadüf

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