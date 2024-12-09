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Maltepe'de Cinnet Geçiren Şahıs Etrafa Ateş Açtı

Maltepe'de Cinnet Geçiren Şahıs Etrafa Ateş Açtı
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Maltepe'de cinnet geçiren 30 yaşındaki bir erkek evinin penceresinden etrafa kuru sıkı tabanca ile ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek karakola götürdü. Şahsın bıçakla bileğini kestiği bilgisi edinildi.

Maltepe'de cinnet getiren bir şahıs tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etti. Polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek karakola götürdü.

Olay geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Coşkunlar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren 30 yaşlarındaki erkek şahıs kuru sıkı tabanca ile evinin penceresinden etrafa ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ikna edilemeyen şahıs özel harekat ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi. Polisler tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Şahsın bıçakla bileğini kestiği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ve kuru sıkı silah da ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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