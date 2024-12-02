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Malezya'daki Sel Felaketi: Can Kaybı 6'ya Yükseldi, 134 Bin Kişi Tahliye Edildi

Malezya'daki Sel Felaketi: Can Kaybı 6'ya Yükseldi, 134 Bin Kişi Tahliye Edildi
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Malezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. 134 binden fazla kişi tahliye edilerek barınma merkezlerine yerleştirildi. Hükümet, onarım çalışmaları için ek fon sağlayacağını duyurdu.

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 134 binden fazla kişi tahliye edildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da, geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kelantan eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 6'ya yükseldiği belirtildi. Sel nedeniyle evlerde hasar oluştu, tren seferlerinde aksaklık yaşanırken 38 bin hektarlık pirinç tarlası zarar gördü. Sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerin doğudaki Kelantan ve komşu Terengganu eyaleti olduğu bildirildi.

Malezya sosyal yardım kurumu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 itibarıyla 613 barınma merkezinde 134 bin 524 kişinin bulunduğu ifade edildi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, hükümetin sel sonrası onarım çalışmaları için ek fon ayırdığını ve çalışmaların Aralık ayı ortasında başlayacağını duyurdu.

Tayland'da can kaybı 12'ye yükseldi

Tayland'ın güney bölgelerinde etkili olan sel felaketinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Bazı ilçelerde sel suları çekilirken, çok sayıda kişi evlerine dönmeye başladı. Güneydoğu Asya ülkelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde toplam 27 kişi hayatını kaybetti, en az 500 ev ise etkilendi. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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